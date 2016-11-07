ألماني يفقد خاتم زواجه و يعثر عليه بعد سنوات بمساعدة ” جزرة ” !

فقد زوج كهل خاتم زواجه، قبل أن يعثر عليه بعد 3 سنوات، بطريقة لا يمكن تصديقها، بعدما ظهر له بمساعدة جزرة.

وأضاع الزوج، البالغ من العمر 82 عاما، خاتم زواجه أثناء عمله بالزراعة بحديقة منزله، في بلدة باد مونستريفيل، غربي ألمانيا، بعد فترة قصيرة من موعد عيد زواجه الخمسين.

وبحسب قناة سكاي نيوز ، حين شعر بحزن عميق بعدما أضاع خاتمه، طمأنته زوجته بأنه سيظهر يوما ما، إلا أنه كان يعتقد أن البحث عنه أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش.

بيد أن الحظ حالفه بدرجة لا تصدق، بعدما وجد الخاتم المفقود معلقا بحبة جزر، بعد 3 سنوات، وكان من الواضح أن الخاتم علق بالجزرة التي حملته حتى بلغت نموها الكامل.

لكن الزوجة كانت قد توفيت لسوء الحظ قبل ستة أشهر من العثور على الخاتم ، وقال الزوج: “في بعض الأحيان أنت تحصد ما تزرع”.

شام تايمز

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