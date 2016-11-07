بالفيديو .. خطأ فادح من لوكا نجل زيدان يتسبب بهدف كوميدي

تحول لوكا زيدان، الابن الثاني لأسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، وحارس مرمى فريق الشباب بالنادي الملكي، إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خطأ فادح ارتكبه في مباراة فريقه أمام فريق ليجيا وراسو البولندي في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وارتكب لوكا زيدان، خطأ فادحاً في الدقيقة الأخيرة من المباراة تسبب في الهدف الوحيد للفريق البولندي، حيث خرج لوكا من أجل التصدي لتصويبة قوية وخادعة من أحد لاعبي فريق ليجيا وراسو، حيث ارتطمت الكرة بيديه قبل أن ترتفع عاليا ثم تهوي مباشرة في شباكه بطريقة كوميدية.

ووفق ما افادت صحيفة إيلاف ، لحسن حظ الابن الثاني لأسطورة كرة القدم الفرنسي، أن فريقه نجح في الخروج من المباراة فائزا بنتيجة 2-1 ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

يذكر أن لوكا ليس الابن الوحيد لزيدان، يلعب ضمن صفوف فريق ريال مدريد، فهناك إنزو (21 عاماً) ويشغل مركز خط الوسط ويرتدي القميص رقم 10 كصانع ألعاب، تماماً مثل أبيه، بالإضافة إلى ثيو زيدان (14) الذي يلعب في صفوف أكاديمية النادي الملكي.

شام تايمز

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