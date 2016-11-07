باتو : رونالدو خيرني بين مجلاته الفاحشة و كتب كاكا الدينية !

استذكر اللاعب البرازيلي ألكساندر باتو تجربته الاحترافية ضمن نادي ميلان الإيطالي، في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، حيث روى في مقابلة تلفزيونية أبرز الأحداث التي وقعت له مع بعض زملائه وعلى رأسهم مواطنه رونالدو، كما تطرق لعلاقته بالمدرب كارلو أنشيلوتي ومالك النادي سيلفيو بيرلسكوني.

وذكر باتّو أنّ “الظاهرة” رونالدو فاجأه عندما عرض عليه الانضمام لمجموعته التي تقضي وقتها في متابعة المجلات الفاحشة “بلاي بوي”، أو الانضمام لمجموعة البرازيلي الآخر ريكاردو كاكا الذي كان أكثر تديناً وروحانية.

وقال باتو في تصريحاته لقناة “فوكس سبورتتس إيطاليا:” في غرفة تغيير ملابس ميلان، كنت أجلس بين مالديني ورونالدو، وكاكا كان يجلس أمامي.أول ذكرياتي عند الانضمام للنادي كانت عندما خيّرني رونالدو بين الانضمام لمجموعته التي تشاهد مجلات بلاي بوي، أو مجموعة كاكا الذي كان يتوفر على أشياء من الكنيسة في غرفة الملابس”.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، فقد اشتهر باتو بارتياد الملاهي الليلية في مدينة ميلانو الإيطالية، ولذلك فمن المؤكد أنه كان قد اختار مجموعة رونالدو.

وعن علاقته المميزة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال باتو:” تحدثت مع كارلو قبل فترة قليلة، والحقيقة أن لولاه لما انتقلت لميلان.أتمنى أن ألتقي به مجدداً، فهو شخص مهم بالنسبة للاعبين اليافعين ومثال ممتاز كإنسان.وصلت لميلان وأنا ما أزال يافعاً، وكارلو لعب دور الأب بالنسبة لي”.

وهي نفس لعلاقة تقريباً التي ربطته برئيس ومالك النادي، سيلفيو بيرلسكوني والمدير التنفيذي للفريق، غالياني، حيث تابع قائلاً:”لطالما تعامل معي بيرلوسكوني بنفس الطريقة.إنه شخص نبيل ورغم أنه لم يكن يريد أن يتركني أرحل للبرازيل في البداية، إلا أنه تفهم الوضع في النهاية وعلم أن ذلك أفضل شيء بالنسبة لي.العلاقة مع غالياني كانت مميزة بدورها”.

يُشار أنّ باتو، البالغ حالياً 27 عاماً، ينشط منذ بداية الموسم الجاري (2016-2017) ضمن نادي فياريال الإسباني.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes