ألمانيا تكشف النقاب عن أول قطار ” هيدروجيني ” في العالم خال من الانبعاثات

من المقرر أن تطلق ألمانيا أول قطار في العالم خاليا من الانبعاثات إذ يسير على الهيدروجين فضلا عن أن محركه يعمل من دون أن يصدر أصواتا وضجيجاً.

ويحمل أسطول القطارات الجديدة اسم “Coradia iLint”، وهي لا تصدر سوى بخار كثير في الجو. ومن المقرر أن يتم استبدال هذا الأسطول بالـ 4 آلاف قطار ديزل الموجودة في البلاد.

ووفقا لصحيفة “دي فيلت” الألمانية وصل حتى الآن إلى ولاية “ساكسونيا السفلى” 14 قطارا من الشركة الفرنسية “ألستوم”. وسيتم تعميمها على جميع أنحاء البلاد في حال ثبوت نجاحها خلال التجارب التي ستتم بحلول نهاية العام الحالي.

ومن المنتظر أن يبدأ العمل بأسطول القطارات الجديد رسميا في كانون الأول عام 2017.

وبحسب قناة روسيا اليوم ، فقد عرض القطار للمرة الأولى في المعرض التجاري “InnoTrans” ببرلين في أغسطس/آب الماضي، وهو وفقا للتقارير أول قطار ركاب يعمل بالهيدروجين في رحلاته المنظمة لمسافات طويلة، وأعربت كل من هولندا والدنمارك والنرويج عن رغبتها في الحصول على مثل هذا القطار.

ويعمل أسطول القطارات الجديدة على بطاريات الليثيوم أيون الضخمة، والتي تحصل على طاقتها من خزان وقود الهيدروجين المثبت على سقف القطار.

ويمكن للقطار السفر ما يقارب الـ500 ميل في اليوم بسرعة تصل إلى 87 ميلا بالساعة، وقال هنري بوبارت لافارج، الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم، إن الشركة “تفخر بإطلاق هذا الابتكار الذي يعد طفرة في مجال النقل النظيف” مضيفا إن “هذا يظهر قدرتنا على العمل بتعاون وثيق مع عملائنا وبناء قطار في خلال عامين فقط”.

الجدير بالذكر أن الطاقة الهيدروجينية تعمل عندما يحترق الهيدروجين مع الأكسجين لإنتاج كميات ضخمة من الطاقة، ويكون الناتج هو الماء فقط.

شام تايمز

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