حلاق سوري يعيد حقيبة ضائعة لمسنة ألمانية و يرفض المكافأة التي عرضتها عليه

أعاد لاجئ سوري حقيبة ضائعة لسيدة ألمانية، ورفض قبول المكافأة التي رغبت بمنحها له.

السوري “فريد زينو” (25 عاماً) كان وجد الحقيبة النسائية، على أحد جوانب الطريق في مدينة “فسترشتده” بولاية سكسونيا السفلى، التي يعيش فيها.

وتوجه زينو، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إلى مركز الشرطة وقام بتسليم الحقيبة.

ويعمل زينو حلاقاً في صالون شقيقه فرهاد منذ عامين، وقال إن المدينة التي يعيش فيها أهله بسوريا “خطرة”، ولا يوجد فرصة لجلبهم إلى ألمانيا.

وأكد الشاب السوري الكردي أن ما فعله أمر طبيعي (تسليم الحقيبة)، في حين وصلت صاحبة الحقيبة إلى مركز الشرطة، وهي سيدة مسنة، واستعادت حقيبتها.

ورفض زينو المكافأة التي رغبت السيدة الألمانية بمنحها له لقاء أمانته.

وتنص القوانين الألمانية على أن على المواطن تسليم أي شيء يعثر عليه وتتجاوز قيمته 10 يورو إما للشرطة أو لمكتب المفقودات، فيما تبلغ المكافأة 5 بالمئة من كل ما تبلغ قيمته 500 يورو، و 8% لما يزيد عن ذلك.

شام تايمز

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