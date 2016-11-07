“هاتريك” صلاح يقود روما لافتراس بولونيا واستعادة الوصافة

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه روما إلى العودة سريعًا إلى المركز الثاني بالفوز على بولونيا بثلاثة أهداف دون رد في ختام مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف روما المصري صلاح في الدقائق 13 و 63 و71 ليصبح الهاتريك الأول له في الملاعب الإيطالية.

الفوز رفع رصيد روما إلى 26 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد بولونيا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

المدرب سباليتي اختار طريقة 4-2-3-1 بوجود هداف المسابقة دجيكو في المقدمة مدعوما بالثلاثي صلاح وبيروتي وناينجولان أما المدرب دونادوني فاختار طريقة 4-3-3 بقيادة المهاجم النيجيري عمر صادق المُعار إلى بولونيا من روما الصيف الماضي.

بولونيا بدأ اللقاء بشكل هجومي على غير المتوقع ولم يتراجع لاعبوه للخلف بحثاً عن التعادل وعلى النقيض ظهر لاعبو روما في حالة ارتباك وغاب التركيز عن تمريرات لاعبي الفريق.

تحسن أداء روما نسبياً بمرور الوقت ليسجل محمد صلاح هدفاً في الدقيقة 13 بعدما سدد كرة من داخل المنطقة وحاول أدم ميسينا إبعادها ليغير إتجاها إلى شباك فريقه لتصبح النتيجة تقدم روما بهدف دون مقابل.

هدأ اللعب بعد الهدف وخاصة من جانب لاعبي بولونيا ليسيطر لاعبو روما على مجريات اللعب بشكل تدريجي ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى بولونيا.

مرت الدقائق المتبقية من اللقاء بشكل هاديء على نفس الوتيرة ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي خاض بها الفريقان الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل تبديلاتهما بعض الوقت.

ظهر بولونيا بشكل أسرع مما كان عليه مع نهاية الشوط الأول قابلها محاولات غير مكتملة من روما لتسجيل هدف ثاني وقتل المباراة تماماً.

في الدقيقة 62 يظهر من جديد النجم المصري محمد صلاح ليسجل هدفاً ثانياً له ولفريقه بعد تمريرة من زميله الهولندي ستروتمان ليصبح فوز روما بنقاط المباراة كاملة على الأرجح مسألة وقت ليس إلا.

واصل روما سيطرته على مجريات اللعب ويواصل صلاح التألق ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71 ليصبح الهاتريك الأول له في الملاعب الإيطالية.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز روما بثلاثة أهداف دون مقابل.

كووورة

شام تايمز

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