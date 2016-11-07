ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي للهدف رقم 500 بقميص نادي برشلونة، بعد أن سجل هدف التعادل أمام إشبيلية اليوم، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة (2-1) في سانشيز بيزخوان.

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي لعب مع برشلونة 592 مباراة سجل فيها 500 هدف، وسجل ميسي 469 هدفًا رسميًا في 545 مباراة رسمية، بالإضافة إلى 31 هدفًا في 47 مباراة ودية.

ويعد هدف النجم الأرجنتيني رقم 27 في مرمى إشبيلية ليصبح النادي الأندلسي أكثر نادٍ سجل في مرماه ميسي أهدافا طوال مسيرته الرياضية.

ووصل ميسي بذلك إلى هدفه الثامن في الدوري الإسباني وإلى الهدف رقم 51 في عام 2016، متفوقًا على كريستيانو رونالدو (44) ولويس سواريز (47).

كووورة

شام تايمز

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