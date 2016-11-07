برشلونة يخمد ثورة إشبيلية في مواجهة مثيرة

انتزع فريق برشلونة فوزًا ثمينًا للغاية من أنياب مضيفه إشبيلية، في مواجهة مثيرة، أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

تقدم الفريق الأندلسي بهدف فيتولو في الدقيقة 15، ثم رد البلوجرانا بهدفين لميسي ولويس سواريز في الدقيقتين 43 و61، ليخطف الفريق الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة للغاية، بينما سقط إشبيلية لأول مرة على ملعبه في الليجا هذا الموسم.

رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، ليحافظ على فارق النقطتين مع المتصدر ريال مدريد، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز الخامس.

اعتمد لويس إنريكي على توليفة جديدة في خط الوسط، بوجود الثلاثي بوسكيتس مع دينيس سواريز وإيفان راكيتيتش خلفهم رباعي الدفاع لوكاس ديني، ماسكيرانو، صامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو، وفي الهجوم الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار.

أما خورخي سامباولي المدير الفني لإشبيلية، اعتمد على خطة 4-1-4-1، وكان فريقه الأفضل في الشوط الأول، وتفوق فنيًا وتكتيكيًا وبدنيًا، بفضل قوة خط وسطه الذي يضم الصخرة الفرنسي ستيفن نزونزي الذي كسر أي محاولة للبارسا للخروج بالكرة، ومواطنه سمير نصري الذي تولى مهمة بناء الهجمات.

ترجم الفريق الأندلسي تفوقه، بهدف بعد مرور ربع ساعة، حيث انفرد فيتولو بالمرمى، وتفوق في سباق سرعة مع سيرجي روبيرتو، قبل أن يسدد الكرة بسهولة في مرمى تير شتيجن.

تلاعب أصحاب الأرض بالفريق الكتالوني، وهددوا المرمى بأكثر من فرصة محققة، ولكن الفريق أضاع فرصة ثمينة لمضاعفة تفوقه بهدفين على الأقل بسبب رعونة لاعبيه لوسيانو فييتو وفرانكو فاسكيز وبابلو سارابيا في إنهاء الهجمات.

برشلونة كان عاجزًا للغاية أمام منافسه، واختفى المثلث الهجومي الناري كثيرًا، وعابه أيضًا البطء الشديد للاعبي الوسط، إضافة للثغرة الواضحة في الجبهة اليمنى التي يشغلها سيرجي روبيرتو.

ولم يهدد الضيوف المرمى سوى مرتين، الأولى بتسديدة ضعيفة لميسي بجوار القائم الأيسر، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني ليعاقب فريق إشبيلية على إضاعة الفرص، بتسجيل هدف التعادل من هجمة مرتدة، بدأت بانطلاقة لدينيس سواريز، لعب الكرة إلى نيمار الذي مهدها بدوره إلى ميسي ليسدد كرة أرضية على يمين حارس المرمى سيرجيو ريكو.

انقلبت الأمور رأسًا على عقب في الشوط الثاني، انتفاضة لبرشلونة، وهجوم كاسح، وفرص ضائعة بالجملة، واستماتة من إشبيلية للخروج بنتيجة إيجابية سعيًا للاستمرار في المنافسة.

ليونيل ميسي أضاع بمفرده 3 فرص محققة، منها كرة أخرجها سيرجيو ريكو من المقص الأيسر، وأخرى فوق العارضة، وثالثة في أجساد المدافعين، قبل أن يهدي النجم الأرجنتيني كرة لزميله الأوروجوياني لويس سواريز، مسجلاً منها الهدف الثاني.

شارك لويس سواريز في حفل الفرص الضائعة للضيوف، بإهداره هدفين مؤكدين، الأول بكرة سددها في جسد الحارس من انفراد تام، والثانية راوغ فيها حارس مرمى الفريق الأندلسي، ووضع الكرة خارج الشباك الخالية بدلاً من تمريرها لزميله ميسي الخالي من الرقابة.

تحرك لويس إنريكي بتبديل لتنشيط الصفوف بإشراك أندريه جوميز مكان راكيتيتش، لمواجهة الانتفاضة الهجومية لصاحب الأرض الذي سعى لإدراك التعادل، حيث أجرى مدربه 3 تبديلات لإنعاش الهجوم بإشراك باولو جانسو، فيسنتي إيبورا وخواكين كوريا.

هدد إشبيلية مرمى البارسا بتسديدة قوية للظهير الأيسر سيرجيو إسكوديرو أمسكها تير شتيجن بثبات، ثم ضربة رأس من لاعب الوسط الفارع ستيفن نزونزي مرت بجوار القائم الأيسر، بعدها شارك رافينيا ألكانتارا مكان دينيس سواريز.

انفلتت أعصاب لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة، حيث حصل سواريز وميسي وماسكيرانو، وكذلك ثلاثي إشبيلية نزونزي ودانييل كاريكو على بطاقات صفراء، نتيجة الالتحامات العنيفة.

ووسط حصار تام لمنطقة جزاء برشلونة، انطلق نيمار بهجمة مرتدة من منتصف الملعب، وانفرد بالمرمى، ولكنه تعامل برعونة، وتباطأ في تسديد الكرة ليمسكها حارس إشبيلية قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنًا عن فوز ثمين للبارسا وسقوط أول لإشبيلية على ملعبه هذا الموسم في بطولة الدوري.

كووورة

شام تايمز

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