بالفيديو .. باكستانيان يقتلعان عيني شقيقتهما و يقطعان قدميها

قام شقيقان باكستانيان بقلع عيني شقيقتهما وقطع قدميها، بعد أن اشتبها أن لها يدا في قضية اختطاف عائلية.

ويعتقد أن الرجلين قاما باقتلاع عيني شقيقتهما شريفان بيبي وعمرها 40 عاما باستخدام سكين حادة وقاما بقطع أطرافها قبل أن يلوذا بالفرار.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، تم نقل الضحية إلى مركز صحي ريفي ومن ثم إلى مستشفى في مدينة مولتان، حيث وصلت في حالة حرجة جداً.

وقالت صحيفة اكسبرس تريبيون في باكستان إن الشرطة تبحث عن الأخوين محمد أفضال ومحمد منير.

كما تم الإبلاغ عن الشقيق الثالث محمد إسلام الذي قام باستدراج شقيقته وهي أم لخمسة أطفال لحضور إحدى الجلسات في المحكمة.

وقالت نصرت ابنة شريفان في حديث مع الصحيفة إن أخوالها كانوا يريدون قتل والدتها لأنها اتهمت بخطف آسيا ابنة أخيها محمد أفضال.



شام تايمز

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