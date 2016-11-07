فينغر : أوزيل سيكون أسطورة في آرسنال مثل بيركامب في هذه الحالة !

أشاد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني بنادي آرسنال الإنكليزي بنجم خط الوسط الألماني مسعود اوزيل بعد العروض الفنية القوية التي قدمها هذا الموسم ، والتي كان آخرها توقيعه على الهدف الرائع الذي سجله في مرمى نادي لودوجوريتس رازجراد البلغاري الأربعاء المنصرم ، والذي منح نقاط المباراة لـ ” المدفعجية ” ليتأهل إلى الدور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

و أوضح فينغر في تصريحات تناقلتها الصحافة البريطانية عشية موقعة ” الدربي اللندني” ضد نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنكليزي الممتاز ، حيث قال : ” اوزيل سيكون أسطورة بنادي آرسنال مثله مثل الهولندي دينيس بيركامب في حال وافق على تمديد عقده مع الفريق لفترة طويلة تمتد لخمسة مواسم “.

و أضاف :” يتعين على أوزيل أن يبقى في الفريق لعشرة أعوام من أجل ان يصبح أسطورة من أساطير النادي” .

وأثنى فينغر على الأسلوب التكتيكي الذي يلعب به “عازف الليل” بعدما أصبح يقوم بدور أكثر فعالية مما كان عليه عند قدومه من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2013 ، خاصة انه لم يعد يكتفي بصناعة الأهداف بل بتسجيلها بدليل ان سجل هذا الموسم سبعة أهداف ، حيث أكد الفني الفرنسي في هذا السياق انه طالما شجع أوزيل على ذلك لأنه يمتلك مهارات تهديفية عالية تساعده على هز شباك المنافس بطرق مختلفة.

ووق ما اوردت صحيفة إيلاف ، رفض أرسين فينغر الإجابة عن سؤال يتعلق بمدى وجود تقدم في مفاوضات تمديد عقده وعقد أوزيل مع الفريق ، مكتفيا برسم ابتسامة على وجهه ، ثم الأدلاء بتعليق اكد خلاله بان الطرفان (أي الإدارة و المدرب أو اللاعب) مستمران في العمل على هذا الموضوع.

هذا وباشرت إدارة “الغينرز” مفاوضاتها مع أرسين فينغر لتمديد عقده مع الفريق لما بعد شهر يونيو من عام 2017 ، كما انها تفاوض في الوقت نفسه نجم الفريق الألماني أوزيل لتمديد إقامته في العاصمة لندن لما بعد شهر يونيو من عام 2018 غير انه اشترط رفع راتبه الأسبوعي لحدود 250 ألف جنيه إسترليني للموافقة على عقد طويل المدى شأنه شأن مهاجم الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز.

و وفقا لتقارير إعلامية فان آرسنال اقترب من التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد أرسين فينغر لغاية شهر يونيو من عام 2019 بينما تبقى المفاوضات مع الثنائي ” أوزيل و سانشيز ” مستمرة.

الجدير ذكره أن المهاجم الهولندي دينيس بيركامب يعتبر أحد أفضل المهاجمين الذين دافعوا عن ألوان آرسنال ، بعدما انضم إلى صفوفه في صيف عام 1995 قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي ، حيث استمر في صفوف النادي اللندني لغاية اعتزاله في عام 2006 ، وهو يبلغ من العمر 37 عاماً ، حيث كان ضمن الفريق الذهبي الذي احرز للنادي ثلاث بطولات في مسابقة الدوري الممتاز أعوام 1998 و 2002 و 2004.

شام تايمز

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