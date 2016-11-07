اشتباك” يحوز معظم جوائز مهرجان قرطاج السينمائي بتونس

حاز فيلم “اشتباك” للمخرج محمد ذياب أهم جوائز مهرجان قرطاج السينمائي في دورته الـ 27 والذي أسدل الستار على فعالياته يوم أمس السبت.

وحاز الفيلم جائزة النقاد وجائزة أفضل مونتاج وجائزة أفضل تصوير وبحصوله أيضاً على “التانيت الفضي” للمهرجان.

ويرصد الفيلم مواقف مواطنين مصريين بمختلف انتماءتهم الإيديولوجية والفكرية والاجتماعية داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة المصرية خلال اندلاع الثورة في مصر واحتدام المواجهات بين أنصار الإخوان والعسكر.

وواجه الفيلم قبل عرضة حتى انتقادات وهجوماً لاذعاً، سواء من جماعة الإخوان أو من الموالين للمؤسسة العسكرية في مصر على حد سواء.

يذكر أن الدورة الحالية لمهرجان قرطاج التي انطلقت يوم 28 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر احتفت بمرور 50 عاماً على تأسيس هذا المهرجان السينمائي العريق وشهدت حضور ممثلين عرب وأفارقة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes