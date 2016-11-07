نجوم العالم يتغلبون على أفريقيا بمشاركة مارادونا وأبوتريكة

فاز نجوم العالم على نجوم أفريقيا 4-3، في المباراة التي أقيمت بملعب الشيخ الأغضف بمدينة العيون المغربية، وذلك بمناسبة الذكرى ال 41 للمسيرة الخضراء.

وشهدت هذه المباراة الاستعراضية حضور مجموعة من النجوم العالمية، أبرزهم الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، الإسباني سالجادو، البرازيليين ريفالدو وادموندو، الليبيري وياه، الكولومبي هيجيتا، الأرجنتيني كانيجيا والسنغالي حاجي ضيوف، الفرنسي بابان، المصريين أبو تريكة ووائل جمعة وهادي خشبة ونادر السيد، المغاربة نيبت وسفري وحجي والخلج، السعودي العويران، السوداني هيتم وغيرهم من اللاعبين.

وسجل أهداف منتخب العالم البرازيلي، سيرجيو في الدقيقة ال 14 وسالجادو في الدقيقة ال 18 ولوكي في الدقيقة ال 68 وادموندو في الدقيقة ال 70، فيما سجل أهداف نجوم أفريقيا، ضيوف في الدقيقة الثامنة، وخاليليو فاديجا في الدقيقة ال 20، ووياه في الدقيقة ال 37.

وشهدت المباراة مستوى جيد من كلا الفريقين، وسط حضور 30 ألف متفرج.

كووورة

شام تايمز

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