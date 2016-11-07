وزير الدفاع الأمريكي: معركة تحرير الرقة معقل “داعش” في سوريا “لن تكون سهلة”

حذر وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر يوم الأحد، من أن معركة السيطرة على مدينة الرقة، معقل تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا، “لن تكن سهلة”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن كارتر قوله إن “الجهود لعزل وتحرير الرقة تعد الخطوة التالية في خطة حملة تحالفنا .. وكما حدث في الموصل فان القتال لن يكون سهلا، وامامنا عمل صعب، ولكنه ضروري لانهاء اسطورة خلافة داعش والقضاء على قدرة التنظيم لشن هجمات ارهابية على الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا”.

وكانت قوات “سوريا الديمقراطية” أطقلت يوم الأحد معركة لتحرير مدينة الرقة من تنظيم “داعش” بعنوان “غضب الفرات”، وذلك بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وكانت وزارتي الدفاع الامريكية والبريطانية أعلنتا, مؤخرا, ان الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيبدأ خلال الأسابيع القادمة, إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف، يوم الأربعاء، عن تأجيل الولايات المتحدة توجيه معارك التحالف الدولي نحو تحرير الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الى “أجل غير مسمى”.

وتتحدث اميركا وتركيا عن مشاورات تجرى بين الطرفين من اجل المشاركة في عملية اخراج تنظيم “داعش” من الرقة, حيث ابدت تركيا استعداها لدعم عملية تحرير الرقة , في حال لم تشارك فيها القوات الكردية السورية, في حين اعلنت واشنطن ان المعركة قريبة ولن تتعاون مع النظام السوري في هذ العملية.

يشار الى ان التنظيم يسيطر على كامل محافظة الرقة منذ العام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما قوات “سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات “حماية الشعب الكردية” أبرز مكوناتها.

شام تايمز

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