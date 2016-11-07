وزير الخارجية السوري : استعادة السيطرة على حلب ستدفع الغرب لتغيير وجهة نظره

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم يوم الاحد، انه يثق في قدرة السلطات السورية على استعادة السيطرة على مدينة حلب، معتبرا أن ذلك سيخدم تسوية الأزمة في البلاد.

وقالت وسائل اعلام ان المعلم قال لصحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية ا أن “هذا النجاح سيدفع الدول الغربية إلى اعادة النظر في موقفها الخاطئ”، في اشارة منه الى إصرار الغرب على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال , في وقت سابق من الشهر الجاري, إنه سيبقى رئيسا لسوريا لحين انتهاء ولايته الثالثة في العام 2012، متوقعاً عدم حصول تغييرات سياسية قبل الانتصار في الحرب القائمة.

وتشهد عدة احياء بمدينة حلب اعمال قصف ومعارك, اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت اطلقت المعارضة المسلحة معركة تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

يشار الى ان مدينة حلب شهدت آخر هدنة اعلنت عنها موسكو يوم الجمعة، حيث تم تطبيقها لمدة 10 ساعات بغية تأمين خروج أهالي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة، الا ان اياً من المعابر الإنسانية المخصصة لذلك لم تشهد أي حركة خروج، وسط اتهامات للمسحلين بمنع المدنيين من الخروج.

ويحاصر الجيش النظامي الجزء الشرقي من حلب منذ شهر تموز، حيث قامت روسيا والحكومة السورية بفتح ممرات امنة لمغادرة مناطق المعارضة.

شام تايمز

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