تركيا : حزب الحركة القومية يؤيد محاكمة دميرطاش

أيد زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهتشلي، قرار القضاء التركي التحقيق مع زعماء من حزب الشعوب الديمقراطي المساند لتنظيم بي كا كا، معتبراً أن قرار محاسبتهم “حق مشروع لا يجب أن ينزعج منه أحد”.

وقال بهتشلي في كلمة له امس السبت: “إنه قرار صحيح ومشروع. نواب حزب الشعوب الديمقراطي يدعمون إرهابيي تنظيم بي كا كا الانفصالي الذي يمارس القتل بحق المواطنين كل يوم في تركيا”.

كما دعا الجميع الى التحلي بالصبر والتأني بانتظار قرارات المحكمة التركية.

وأضاف بهتشلي: “لا يجب أن ينزعج أحد من هذا القرار. وإن كان هناك منزعجون منه فعليهم في البداية أن يتساءلوا عن نيتهم وفطرتهم”.

وقال: “لن يهنأ شهداؤنا بالراحة في قبورهم، ولن يرتاح وجداننا القومي ما لم يقف الانفصاليون الذين يثمنون أهداف الإرهاب أمام القانون ويحاسبوا على أفعالهم”.

كما تمنى أن تجد العدالة مجراها وتتم معاقبة المذنبين على جرائمهم القولية والفعلية والأنشطة التي قاموا بها بما يتناسب مع القانون.

(SABAH)

شام تايمز

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