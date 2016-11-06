توتنهام يتعادل مع أرسنال ويمنعه من اقتناص الصدارة

قدم توتنهام هدية لا تقدر بثمن لفريق ليفربول عندما أجبر جاره وعدوه اللدود أرسنال على بالتعادل بنتيجة 1-1 اليوم الأحد على ملعب “الإمارات” في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أرسنال التسجيل بالدقيقة 42 بهدف سجله مدافع توتنهام كيفن فيمر في مرمى فريقه بالخطأ، قبل أن يعادل هاري كين الكفة للفريق الضيف من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى 24 نقطة في المركز الثالث متخلفا عن المتصدر الحالي تشيلسي بفارق نقطة، ومانشستر سيتي بفارق الأهداف، أما توتنهام فيحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

ومن الممكن أن يقتنص ليفربول صدارة البريمييرليج حال فوزه في وقت لاحق اليوم على واتفورد.

عانى أرسنال في الدقائق الأولى من عمر المباراة خاصة من الجانب الأيمن، وضلت رأسية ووكر طريق مرمى الخصم، وشكل سون هيونج مين خطورة بانطلاقاته دون أن يتمكن من إيصال الكرات الخطيرة للمرمى.

التهديد الحقيقي الأول في المباراة جاء عن طريق هاري كين الذي تلقى عرضية من زميله إريكسن وسدد برأسه بجانب المرمى في الدقيقة 21، ثم جرب وانياما حظه بتسديدة بعيدة المدى لم تشكل أي خطورة.

ورد أرسنال في الدقيقة 31 عندما مرر أيوبي إلى كوكولين الذي سدد في ظهر زميله والكوت، ثم أرسل الدولي الألماني مسعود أوزيل كرة إلى زميله سانشيز الذي سددها بعيدا عن المرمى.

ظهرت خطورة أرسنال المعتادة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، وتعاون أوزيل وسانشيز بشكل رائع قبل أن يمرر الأخير إلى أيوبي الذي سدد في مكان وقوف حارس توتنهام هوجو لوريس في الدقيقة 36.

وبعد 5 دقائق أهدر والكوت أخطر فرص الشوط الأول بعد تسديدة قوية من الناحية اليمنى اصطدمت في القائم ولم يستطع أوزيل متابعتها على نحو جيد.

وفي الدقيقة 42، افتتح أرسنال التسجيل عندما نفذ أوزيل ركلة حرة باتجاه مرمى توتنهام أكملها مدافع السبيرز بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

التعويض من قبل توتنهام جاء سريعا، وبالتحديد بعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الثاني عندما احتسبت ركلة جزاء بعد إعاقة ديبمبيلي داخل المنطقة، نفذها هاري كين بثقة في المرمى.

وكاد توتنهام أن يباغت أرسنال بهدف ثان في الدقيقة 57 عن طريق إريكسن الذي تلقى كرة من سون قبل أن يسدد بين ساقي بيليرين، لكن تشيك تألق في إبعاد الخطر، ورمى ظهير أرسنال ناتشو مونريال نفسه أمام كرة خطيرة كاد يحولها كين إلى هدف في الدقيقة 59.

عاد أرسنال للسيطرة على مجريات الأمور مع تبقي نصف ساعة على انتهاء الشوط الثاني، وأرسل أيوبي عرضية خطيرة أمام مرمى توتنهام كاد تشاكا يحولها برأسه في المرمى لكنها واصلت طريقها وتمكن لويس من إخراجها إلى ركنية.

لجأ أرسنال بعد ذلك لتغييراته، فزج بأرون رامزي بدلا من كوكولين لزيادة حيوية خط الوسط، قبل أن يستبدل والكوت بأوكسلايد تشامبرلين، ثم لجأ فينجر للاستعانة بمواطنه رأس الحربة أوليفييه جيرو على حساب أليكس أيوبي.

مرت الدقائق الأخيرة عصيبة على الفريقين، فأصابت الكرة القائم الأيسر لمرمى أرسنال من ركلة حرة مرت أمام الجميع من تنفيذ كريستيان إريكسن، ورد أرسنال بفرصة خطيرة عندما رفع سانشيز الكرة إلى جيرو الذي منع فيرتونن كرته من وصول المرمى، وفي الدقيقة الأخيرة، عاد سانشيز ليرفع كرة جديدة للمتحفز جيرو الذي أرسلها برأسه بين يدي لوريس.

كووورة

شام تايمز

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