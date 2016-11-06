زيدان: سعيد بتجديد عقد كريستيانو رونالدو

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز بثلاثية نظيفة، على ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “المنافسة هذا الموسم صعبة، وبرأيي لن يصل أي فريق لـ100 نقطة”.

وتابع: “شوط المباراة الأول كان صعبا، وتغيرت الأمور قليلا في الشوط الثاني، ما يهمني هو مستوى الفريق ولا أركز على الفرديات ، دائما ما سيصنع لاعب ما الفارق لكن أنا أكون سعيد بعمل الفريق ككل”.

وأضاف: “سعيد بعودة مودريتش وقريبا سيعود راموس و بيبي، أتمنى ألا يتعرض أي لاعب للإصابة في فترة المبارايات الدولية”.

وعن كريستيانو رونالدو، قال: “لا يحدث شيء مع رونالدو ، اللاعب هادىء و في حالة جيدة ، المباراة السابقة سجل هاتريك، هو يُريد التسجيل لكنه ليس قلق”.

وأردف: “سعيد بتجديد عقد كريستيانو رونالدو، إنه ظاهرة ويجب أن يُنهي مسيرته في ريال مدريد، كما فعلت أنا سابقًا”.

واستطرد: “كاسيميرو بدأ في التدرب بشكل خفيف، ولكنها مسألة أيام من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية والعودة”.

وواصل: “كوفاسيتش يقدم مستوى ممتاز، والأهم أن يكون سعيد بما يقدمه، خرج اليوم مُصابًا ، أتمنى ألا يكون الأمر مُقلقًا”.

وأتم: “سعيد بفاران، مستواه يتحسن في كل مباراة، لكن الحفاظ على الشباك نظيفة كان بفضل الفريق بأكمله، وغدا سيُجري بنزيمة فحصًا طبيًا ، يُعاني من التهاب لكن سيتبين ما الذي يُعاني منه ، أظن أنه سيعود خلال أيام”.

كووورة

شام تايمز

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