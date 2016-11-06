بالوتيلي يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

أكد الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي، أن الأوروجوياني لويس سواريز، نجم برشلونة، هو الأجدر بحصد الكرة الذهبية لهذا العام، رغم تألق كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، هدافي ريال مدريد والفريق الكتالوني.

ونجح سواريز في تسجيل 59 هدفا، خلال 53 مباراة خاضها مع البارسا الموسم الماضي، وتوج مع الفريق بالدوري والكأس والسوبر الإسباني.

وقال بالوتيلي، في تصريحات لصحيفة “تيلي فوت” الفرنسية، أبرزها موقع “فور فور تو”، اليوم، الأحد، “رونالدو، أو ميسي، أو سواريز، سيفوز بالجائزة، ولكن لكي أكون صادقًا، أتمنى أن أعطيها لسواريز”.

وعن التتويج بالدوري الفرنسي مع نيس، قال “حصد اللقب ممكن، ولكنه سيكون صعبا، نحن لم نلعب سوى 11 مباراة فقط، ولكني أتيت إلى هنا لكي أفوز”.

وتابع المهاجم الإيطالي “الدوري الفرنسي صعب، حين تعاقدت مع نيس، اعتقدت أن الأمور ستكون أسهل”.

واختتم حديثه بقوله “مستوى الدوري الفرنسي سيكون يقترب من الدوري الإنجليزي، والإيطالي أو الألماني”.

كووورة

شام تايمز

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