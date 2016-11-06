سبب صعوبة تعديل الشهادات و إيجاد عمل أو مسكن .. ألمانيا : أعداد كبيرة من اللاجئين تغادر برلين طوعاً

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن 8848 لاجئاً غادروا برلين، 80 % منهم بشكل طوعي، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

صحيفة “برلينر مورغن بوست”، قالت، إن أعداد المرحلين ارتفعت بشكل كبير قياساً بعام 2015 (806)، وعام 2014 (602).

ولا يوجد أعداد سابقة لمقارنتها بأعداد المغادرين طوعاً حيث أن إدارة شؤون الأجانب بدأت الإحصاء هذا العام.

لكن الأخصائي الاجتماعي “ماريو كتسايا” قال، بحسب الصحيفة، إن أعداد اللاجئين الذين غادروا ألمانيا بإرادتهم ازدادت شكل ملحوظ، ويمكن معرفة ذلك من عدد الطلبات المرتفعة لما يعرف بـ “استشارات العودة” المقدمة لدى إدارة شؤون اللاجئين.

أما أكثر البلدان التي يعود إليها طالبوا اللجوء من ألمانيا، فهي العراق وأفغانستان وألبانيا، على التوالي.

وتفيد الصحيفة بأن من أسباب العودة، صعوبات معادلة الشهادات والمؤهلات الوظفيفة، وعدم القدرة على إيجاد مسكن أو فرص عمل.

يذكر أن عدد اللاجئين الواصلين إلى برلين عام 2015 بلغ 55 ألف لاجئ، وتراجع العام الحالي لصبح 15 ألف لاجئ فقط.

شام تايمز

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