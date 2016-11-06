قوات “سوريا الديمقراطية” تحث سكان الرقة على تجنب مواقع “داعش” .. وزير الدفاع الفرنسي: يجب بدء معركة انتزاع الرقة من داعش تزامناً مع عملية الموصل

دعت ” قوات سوريا الديمقراطية” , يوم الاحد, سكان مدينة الرقة الى “الابتعاد عن مواقع تجمعات مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية ” (داعش) والتوجه نحو المناطق التي سيتم السيطرة عليها, وذلك بعد ساعات من اعلان البدء عن حملة عسكرية لانتزاع الرقة من التنظيم.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن تحالف القوات قوله أنه “تم تشكيل غرفة عمليات (غضب الفرات) من أجل قيادة عملية السيطرة على الرقة , والتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإخراج “داعش” منها.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” اعلنت, يوم الجمعة أنها “بدأت حملة عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة الرقة من مسلحي داعش بدعم من التحالف الدولي”.

وتتحدث اميركا وتركيا عن مشاورات تجرى بين الطرفين من اجل المشاركة في عملية اخراج تنظيم “داعش” من الرقة, حيث ابدت تركيا استعداها لدعم عملية تحرير الرقة , في حال لم تشارك فيها القوات الكردية السورية, في حين اعلنت واشنطن ان المعركة قريبة ولن تتعاون مع النظام السوري في هذ العملية.

وكانت وزارتي الدفاع الامريكية والبريطانية أعلنتا, مؤخرا, ان الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيبدأ خلال الأسابيع القادمة, إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف، يوم الأربعاء، عن تأجيل الولايات المتحدة توجيه معارك التحالف الدولي نحو تحرير الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الى “أجل غير مسمى”.

يشار الى ان التنظيم يسيطر على كامل محافظة الرقة منذ العام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما قوات “سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات “حماية الشعب الكردية” أبرز مكوناتها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

وزير الدفاع الفرنسي: يجب بدء معركة انتزاع الرقة من داعش تزامناً مع عملية الموصل

شدد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان, يوم الاحد, على ضرورة بدء التحالف الدولي معركة انتزاع الرقة من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش), بالتزامن مع عملية الموصل في العراق.

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) ان الوزير الفرنسي قال (لإذاعة أوروبا 1) “أعتقد أن بدء التحالف معركته بالرقة تزامنا مع معركة الموصل سيكون ضروريا”.

وجاء ذلك بعد يوم من اعلان “قوات سوريا الديمقراطية عن بدء حملة عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة الرقة من مسلحي داعش بدعم من التحالف الدولي, وذلك بعد رفضها أي دور تركي في هذه العملية.

وتتحدث اميركا وتركيا عن مشاورات تجرى بين الطرفين من اجل المشاركة في عملية اخراج تنظيم “داعش” من الرقة, حيث ابدت تركيا استعداها لدعم عملية تحرير الرقة , في حال لم تشارك فيها القوات الكردية السورية, في حين اعلنت واشنطن ان المعركة قريبة ولن تتعاون مع النظام السوري في هذ العملية.

وكانت وزارتي الدفاع الامريكية والبريطانية أعلنتا, مؤخرا, ان الهجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) سيبدأ خلال الأسابيع القادمة, إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف، يوم الأربعاء، عن تأجيل الولايات المتحدة توجيه معارك التحالف الدولي نحو تحرير الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الى “أجل غير مسمى”.

يشار الى ان التنظيم يسيطر على كامل محافظة الرقة منذ العام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما قوات “سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات “حماية الشعب الكردية” أبرز مكوناتها.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

شام تايمز

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