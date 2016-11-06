الرئيس التونسي يكرم المخرج محمد ملص بمنحه وسام الاستحقاق الثقافي

كرم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, في قصر قرطاج,, يوم السبت, عدد من الفنانين والمخرجين السينمائيين من بينهم المخرج السوري محمد ملص بمنحهم أوسمة الاستحقاق الثقافي لاسهاماتهم الفنية , ودورهم في النهوض بالسينما.

ومنح الرئيس التونسي وسام الاستحقاق الثقافي من الطبقة الأولى للمخرج السوري محمد ملص والمخرج التونسي رضا الباهي والكاتب التونسي محمد الخليفي والممثل المصري جميل راتب والمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيسوكو والمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي والمخرج ادريسا وادراجو من بوركينا فاسو .

وحصل على وسام الاستحقاق الثقافي من الطبقة الثانية عدد من الفنانين التونسيين وهم عبد العزيز بن ملوكة ونجيب عياد ومنصف شرف الدين .

ومنح إبراهيم اللطيف مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية وخميس الخياطي الناقد السينمائي والممثلة درة زروق والمخرج شوقي الماجري وسام الاستحقاق الثقافي من الطبقة الثالثة, فيما منحت المخرجة كوثر هنية الوسام من الطبقة الرابعة.

وحضر حفل التكريم وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وأعضاء لجان التحكيم للدورة 27 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية وعدد من الضيوف والشخصيات البارزة من المجال الفني.

والتقي الرئيس التونسي، على هامش حفل التكريم، بالفنانين المشاركين في المهرجان، بينهم المخرج خالد يوسف.

يشار الى ان الرئيس التونسي كرم، الخميس الماضي، الفنان عادل إمام، ومنحه وسام الثقافة التونسي، وهو أعلى وسام ثقافي في البلاد.

شام تايمز

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