محدث .. أسعار الذهب و العملات .. المركزي: الدولار ب 42ر517.. الأحد 6 \ 11 \ 2016

المركزي: الدولار ب 42ر517 ليرة للمصارف ولمؤسسات الصرافة
حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ب42ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف ولمؤسسات الصرافة.
كما حدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية ب 85ر514 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 40ر576 ليرة كسعر وسطي للمصارف و41ر576 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و54ر573 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|19800
|الدولار
|
544
|546
|اليورو
|
603
|606
|الليرة التركية
|173
|175
|الدرهم الإماراتي
|145
|147
|الجنيه المصري
|56
|58
|الريال السعودي
|142
|146
|الدينار الأردني
|763
|766
شام تايمز
لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي: