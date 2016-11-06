محدث .. أسعار الذهب و العملات .. المركزي: الدولار ب 42ر517.. الأحد 6 \ 11 \ 2016

المركزي: الدولار ب 42ر517 ليرة للمصارف ولمؤسسات الصرافة

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ب42ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف ولمؤسسات الصرافة.

كما حدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية ب 85ر514 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 40ر576 ليرة كسعر وسطي للمصارف و41ر576 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و54ر573 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19800 الدولار 544 546 اليورو 603 606 الليرة التركية 173 175 الدرهم الإماراتي 145 147 الجنيه المصري 56 58 الريال السعودي 142 146 الدينار الأردني 763 766

شام تايمز

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