سانا : ضحايا بقذائف في حلب وريف دمشق والسويداء

أفاد مراسل سانا في حلب بارتقاء شهيدين وإصابة 7 أشخاص بجروح في اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على أحياء الحمدانية وحلب الجديدة والأشرفية بمدينة حلب.

كما ارتقى شهيد وأصيب 12 شخصاً بجروح جراء اعتداء إرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” بقذيفتين صاروخيتين على مشفى تشرين العسكري في منطقة برزة بريف دمشق.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة دوما بالغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم مشفى تشرين العسكري بقذيفتين صاروخيتين ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 12 شخصا.

وأصيب 10 أشخاص بجروح في الـ 26 من تشرين الأول الماضي جراء سقوط قذائف هاون اطلقها إرهابيو “جيش الاسلام” على مخيم الوافدين بريف دمشق.

وفي سياق متصل, اشارت مصادرمؤيدة الى ان اصابات سقطوا جراء سقوط قذائف على عش الورور بريف دمشق.

إصابة شخصين في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة وإرهابيون يطلقون النار على سيارة إسعاف ويختطفون سائقها وممرضا في ريف السويداء

وأصيب شخصان جراء تفجير إرهابيين عبوة ناسفة بين قريتي داما وعريقة في ريف السويداء الشمالي الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة في تصريح لمراسل سانا ان عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الطريق الواصل بين قريتي داما وعريقة بمنطقة اللجاة انفجرت عند مرور سيارة يستقلها شخصان ما أدى إلى انقلابها “وإصابتهما بجروح نقلا على اثرها إلى مشفى السويداء الوطني”.

إلى ذلك أطلقت مجموعة إرهابية مساء أمس النار على سيارة إسعاف على الطريق بين بلدة لاهثة وقرية المتونة في ريف السويداء الشمالي.

ولفت مدير الصحة إلى أن “الإرهابيين قاموا باختطاف سائق السيارة والممرض المرافق واقتيادهما إلى جهة مجهولة”.

شام تايمز

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