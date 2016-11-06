اعتقال اثنين من مروجي المخدرات بدمشق بحوزتهما 60 كغ حشيش

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض فى دمشق على اثنين من مروجي المخدرات وبحوزتهما كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض في دمشق على اثنين من مروجي المخدرات وبحوزتهما 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة ضمن سيارة يستقلانها.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض في 11 تشرين الأول الماضي على شخصين من مروجي المخدرات في دمشق وضبطت بحوزتهما 25 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و2000 حبة كبتاغون مخبأة ضمن سيارة كانا يستقلانها .

سانا

شام تايمز

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