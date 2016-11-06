عناصر من “داعش” يهربون مع عوائلهم من مدينة عانه العراقية باتجاه الحدود السورية

قال مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، يوم السبت، ان عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) هربوا مع عوائلهم بشكل جماعي من مدينة عنه الى الحدود السورية العراقية.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن راجع بركات، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار قوله ان “عناصر التنظيم الإرهابي ممن يحملون الجنسيات الأجنبية والعربية والعراقية بدأوا بالهروب الجماعي مع عوائلهم من مدينة عنه، التي تبعد 190 كم عن الرمادي.

وأضاف بركات، أن “هؤلاء توجهوا نحو مدينة القائم (350 كم غرب الرمادي) على الحدود العراقية السورية.

وكانت موسكو, أعربت عن “تخوفها” من امكانية فرار عناصر من تنظيم (داعش) المتمركزين في مدينة الموصل العراقية الى سوريا, وذك بعد اطلاق عملية عسكرية تهدف الى انتزاع المدينة من ايدي التنظيم.

وطالبت الحكومة العراقية , في وقت سابق, التحالف الدولي بتحمل مسؤولية منع عناصر “داعش” من الهروب الى سوريا.

وأوضح بركات ان “عمليات الهروب الجماعي جاءت بعد قيام عناصر التنظيم بتفجير المباني الحكومية والدوائر الرسمية وسرقة جميع محتويات تلك الدوائر وعدد من منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية ومعاملهم”، مشيرا الى ان “استكمال استعدادات القوات العراقية لعمليات تحرير مدينة عنه والتي سوف تنطلق قريبا بمشاركة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وأبناء العشائر، دفعت بعناصر التنظيم للهروب”.

وكان تنظيم “داعش” سيطر على مدينة عانه في النصف الثاني من عام 2014، فيما يحاصر الآلاف من المدنيين بحسب قائم مقام القضاء سعد عواد الدليمي.

يشار إلى ان القوات العراقية اطلقت في 17 تشرين الأول الماضي معركة تحرير الموصل من يد تنظيم “داعش”، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

شام تايمز

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