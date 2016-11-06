قوات سورية الديمقراطية” تعلن عن بدء حملة عسكرية للسيطرة على الرقة

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”, يوم الجمعة أنها “بدأت حملة عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة الرقة من مسلحي داعش بدعم من التحالف الدولي”.

وقالت روسيا اليوم ان “جميع المعطيات تشير إلى بدء معركة مرتقبة تستهدف عزل مدينة الرقة, المعقل الاساسي لتنظيم داعش في سورية, كمرحلة أولى لعملية تحريرها من تنظيم داعش”.

وستنطلق المعركة من عدة محاور أهمها محور ناحية عين عيسى، التي تبعد خمسة وثلاثين كيلومترا عن مركز المدينة, وذلك بحسب تسريبات من “قوات سوريا الديمقراطية”.

يشار الى ان “قوات سورية الديمقراطية” هي تحالف يضم ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية تم تشكيله قي تشرين الاول عام 2015 وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها الأساسي.

شام تايمز

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