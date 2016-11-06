جماعات متطرفة يحتشدون في ملبورن باستراليا احتجاجا على إيواء لاجئين سوريين

تجمع العشرات من أعضاء جماعات يمينية متطرفة في ملبورن باستراليا, يوم السبت, احتجاجا على اقتراح بإيواء 120 لاجئا من سوريا والعراق في منشأة لرعاية المسنين هناك.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن جون كونروي الذي يقيم في المنشأة قوله إن النزلاء “قلقون بعض الشيء من هذا لكنهم سينتظرون حتى يروا ما سيحدث.”

وقامت الشرطة، التي كانت منتشرة هناك ، بتفريق أكثر من 100 شخص تجمعوا بالقرب من المحتجين، تعبيرا عن تأييدهم للاقتراح.

وجاء ذلك بعد نحو اسبوع على اعلان الحكومة المحافظة عن خطط لمنع طالبي اللجوء، الذين حاولوا سابقا الوصول للبلاد بحرا، من الدخول إليها ثانية، تحت أي تصنيف من التصنيفات في تأشيرات الدخول.

وسبق ان شهدت مدينة ملبورن احتجاجات سابقة قد تسببت في اشتباكات عنيفة بين مناهضين للهجرة ومؤيدين له, ماحدا بالشرطة الى اعتقال عدد منهم.

وكانت الحكومة اعلنت العام الماضي عن استقبال 12 ألف لاجيء دفعة واحدة ممن فروا من الصراع في سوريا والعراق.

وتتمثل سياسة أستراليا الحالية في إرسال طالبي اللجوء، الذين يصلون إليها بحرا، إلى بابوا غينيا الجديدة، أو ناورو، حيث تقبل السلطات أو ترفض منحهم وضع اللاجئين, وتحظى هذه السياسة بتأييد حزبي في البرلمان الأسترالي.

شام تايمز

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