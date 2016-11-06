هل تحدد أوقات خاصة بتقبيل النساء الحجر الأسود؟

تدرس لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى السعودي مقترحاً، تقدمت به عضو شورى بتخصيص وقت للنساء خاص بتقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف.

ويشمل المقترح الذي قدمته “موضي الدغيثر” تحديد 3 فترات في اليوم للنساء على أن تكون مدة كل فترة ساعتين، وذلك ضمن التسهيل على النساء في الطواف وتقبيل الحجر الأسود. ومن المنتظر أن يطرح المقترح إلى التصويت داخل اللجنة، تمهيداً لتقديمه إلى المناقشة بمجلس الشورى، بحسب “عكاظ”.

ويراود كثير من حجاج بيت الله الحرام حلم تقبيل الحجر الأسود إلا أن الزحام والتدافع يمنعانهم من الأمر.

شام تايمز

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