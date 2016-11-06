طلقها في شهر العسل بعدما رآها دون مكياج

تحولت قصة حب جميلة تكللت بالزواج إلى مأساة بعد أيام قليلة عقب الارتباط، وتحديدا في شهر يفترض أن يكون أسعد أيام أي زوجين يغرقان فيه بعسل الحب لدرجة أنه سمي بشهر العسل.

قام رجل بتطليق زوجته، بمبومالانجا، بجنوب إفريقيا، خلال شهر العسل بعد أن رآها على طبيعتها بدون مكياج ومستحضرات تجميل لأول مرة، وقد صدم الرجل بشكل زوجته الحقيقي، فيما صدمت هي بالقرار الذي اتخذه على السريع، لدرجة أنها قصدت معالجا نفسانيا لمتابعة حالتها.

وصرح الطبيب المعالج أن الرجل الأربعيني اعتبر أن زوجته (35 سنة) ليست بقدر الجمال الذي كانت تبدو عليه قبل الزواج كما اتهمها بخداعه باستخدامها المفرط لمستحضرات التجميل بما فيها الرموش المستعارة.

وأفاد الأخصائي النفساني مولابو، أن عيادته استقبلت طلبا لمساعدتها لتجاوز حالتها النفسية الصعبة عقب الطلاق.

وذكرت تقارير أن الرجل كان قد اصطحب زوجته إلى خليج ريشاردز بجوهنزبورغ، لقضاء شهر العسل، وبعد أن أخذا حماما كانت بدايته ممتعة خرجا بطريقة تراجيدية، حين زال ماكياج العروس فبدت على حقيقتها، لدرجة أن العريس لم يعرفها، فقرر على الفور وضع حد للعلاقة التي ربطتهما مدة 3 أشهر والتي بدأت عن طريق “فيسبوك”.

شام تايمز

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