جديد القوات الروسية .. كاموف 52 الحديثة تدخل مطار “الشعيرات”

تواصل القوات الروسية المتواجد في بقع مختلفة من سوريا، عمليات التسليح والتحصين وبناء القواعد، في مؤشرات على نيتها للقاء الطويل في البلاد.

وعلمت أورينت نت من مصادر عسكرية خاصة قبل أيام، أن القوات الروسية تزج بالمزيد من المروحيات الحديثة، حيث عززت وجودها في مطار “الشعيرات” بريف حمص، بـ 4 مروحيات حديثة الطراز من نوع Kamof 53 كاموف 52 التي تلقب بـ “التمساح”.

وأضافت المصادر أن هذه المروحيات تقوم يومياً بالإقلاع وهي مذخّرة وتعود دون تذخير، ومن المؤكد أنها تشارك في العمليات القتالية أو أنها تساهم في قصف البلدات المحيطة لحمص وحماة.

وانضمت هذه المروحيات حسب المصادر إلى أكثر من 16 مروحية قتالية روسية من عدة طرازات، أشهرها “صائد الليل” وهي من طراز Mi 28 وأيضاً المروحية المعروفة بالدبابة الطائرة من نوع Mi 24.

وتتمز Kamof52 أنها مجهزة برادار بمدى كشف 35 – 40 كم، ولها مروحتان متعاكستا الدوران، وتحلق لمدة 550 كم بسرعة 300 كم في الساعة، أما تسليحها فهي مجهزة بصواريخ متطورة طراز “جيرمس” المتطور المضاد للدروع، وتحمل 2 طن من الذخيرة، ويبلغ ثمن المروحية نحو 50 مليون دولار أمريكي.

شام تايمز

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