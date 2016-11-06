لجان لدراسة تحويل عقود العمال المياومين لسنوية وتوحيد العمل بين المخابز الالية والاحتياطية

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تحويل عقود العمال المياومين العاملين على خطوط الإنتاج إلى عقود سنوية وتقديم المقترحات المناسبة مع بيان الكلفة المالية اللازمة للتنفيذ.

وبحسب القرار تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من اللجان النقابية في كل من الشركة العامة للمخابز الآلية والشركة العامة للمطاحن ولجنة المخابز الاحتياطية بخصوص منح العاملين /وجبة غذائية/تأمينا صحيا/ تعويضات وغيرها/ وتقديم المقترحات المناسبة للتنفيذ.

كما أصدر الوزير الغربي قرارا اخر يقضي بتشكيل لجنة لإعداد دراسة بخصوص توحيد الية العمل بين المخابز الآلية والمخابز الاحتياطية.

وحدد القراران تاريخ /30/11/2016 لإنجاز اللجنتين مهامهما المكلفتين بهما.

سانا

شام تايمز

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