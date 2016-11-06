البدء بتوزيع الخبز مجانا على الأهالي في حيي الجورة والقصور بدير الزور

بدأت محافظة دير الزور اليوم توزيع الخبز مجانا على المواطنين في المدينة وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من الأعباء على الأهالي الذين يعانون من الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” الإرهابي على المدينة منذ أكثر من سنتين.

ولفت محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمرة خلال إشرافه على عمليات التوزيع إلى أنه سيتم توزيع 3 آلاف ربطة خبز يوميا خلال الأسبوع الجاري مجانا بموجب بطاقات يصدرها فرع الهلال الأحمر العربي السوري للعائلات المقيمة في المدينة .

موضحا أنه سيتم خلال الأسبوع القادم توزيع 15 ألف ربطة خبز يوميا مجانا وذلك من خلال 4 منافذ في حيي الجورة والقصور.

وأشار المحافظ إلى أن كوادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري تقوم بالتوزيع بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين في مدينة دير الزور.

واطلع المحافظ خلال جولة ميدانية له اليوم على سير العمل في مخبز الكرامة ومحطة تصفية المياه في حي الجورة حيث أكد حرص المحافظة على تقديم جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرار عمل المخبز ومحطة التصفية.

وتقوم الطائرات السورية والروسية بإلقاء المواد الأساسية وجميع المستلزمات الضرورية للمواطنين عبر المظلات لكسر الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” الإرهابي على المدينة بينما تقوم كوادر الهلال الأحمر بتوزيعها على الأهالي.

سانا

شام تايمز

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