العداء الجامايكي بولت يعلق على أزمة مانشستر يونايتد

يتعرض البرتغالي جوزيه مورينيو، لسلسلة من الانتقادات والهجمات اللاذعة من بعض الصحفيين ووسائل الإعلام في بريطانيا، بعد ترنح مستوى فريقه مانشستر يونايتد هذا الموسم حتى الآن.

وعلق العداء الجامايكي يوسين بولت، على أزمة مانشستر يونايتد، وذلك بعرض خدماته على البرتغالي مورينيو، من باب الدعابة والمزاح.

وقال بولت في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم السبت “موينيو يعرف جيدًا كيف يصطاد المواهب، وأنا مستعد”.

وأوضح بولت أنه قد يجرب حظه في لعب كرة القدم بعد اعتزاله ألعاب القوى، وقال “نعم أريد أن أحاول، سوف نبدأ باختبار مبدئي بغض النظر عما إن كان ذلك في فريق كبير أو مغمور. أريد أن أثبت نفسي وأحصل على فرصة للعب”.

واعترف أفضل عداء في العالم، والحاصل على 9 ميداليات ذهبية أولمبية وقال “عندما أشاهد كرة القدم في المنزل، أحيانًا أقول إنني أفضل من بعض اللاعبين”.

يذكر أن بولت من أبرز مشجعي مانشستر يونايتد، وتم تكريمه من قبل الشياطين الحمر عام 2012.

كووورة

شام تايمز

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