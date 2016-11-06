فيسبوك يخسر 2.5 مليار دولار بسبب كلمتين

سببت كلمتان وردتا في بيان “فيسبوك” الأخير في انخفاض قيمة أسهم الشبكة الاجتماعية الأولى عالميا 8%، بشكل فوري يوم الخميس الماضي.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام فقد ساهم انخفاض الأسهم في خسارة مؤسس “فيسبوك” ومديرها التنفيذي مارك زوكربرغ، إلى نحو 2.5 مليار دولار، وفقا لموقع “فوربس”.

وحذرت إدارة “فيسبوك” في بيانها، من إمكانية حدوث تباطؤ “بالفعل” في دخل الإعلانات مستقبلا، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للقيام بـاستثمارات “قوية”، وهي العباراة التي لم ترق للمستثمرين ما دفع أعدادا كبيرة منهم إلى بيع أسهمهم.

ورغم هذا التباطؤ فإن “فيسبوك” استطاعت مخالفة التوقعات، لتسجل ارتفاعا في دخل الربع الثالث بنسبة 56%، بإجمالي 7.01 مليار دولار، بعدما كانت 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

شام تايمز

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