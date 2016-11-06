مخاطر شحن الهاتف عبر الكمبيوتر!

عمد كثيرون لشحن هواتفهم الذكية عبر منافذ USB الموجودة في أجهزة الكمبيوتر، والذي قد يسبّب تلف البطارية أو بعض البيانات أو حتى سرقتها.

وفيما يلي أهم المخاطر التي تحدث عند شحن الهاتف من خلال USB الكمبيوتر:

– تلف البطارية: يحتاج كلّ هاتف ذكي لتيار كهربائي معين، حيث غالبا ما تنصح الشركات المصنعة لهذه الهواتف الذكية بضرورة استخدام المنتجات الأصلية الخاصة بالجهاز والتي توفر بدورها الجهد الكهربائي المناسب للجهاز، لذلك فإن شحن الهاتف من خلال كابل USB المتصل بالكمبيوتر من شأنه أن يقلص عمرها الإفتراضي، خاصة أنّ منافذ USB تكون بترددات مختلفة من إصدار إلى آخر والتي تختلف عن التردد المطلوب لشحن بطارية الهاتف، فنجد أن منفذ USB 1.0 يعطي تيار 100 ميلي أمبير، أما منفذ USB 2.0 فيعطي تيار 500 أمبير، في حين أنّ منفذ يعطي تيار 900 ميلي أمبير، وهكذا، ومع الاختلاف في درجة الترددات، من شأن هذا أن يؤدي إلى تدمير البطارية على المدى البعيد.

– سرقة البيانات: عند توصيل الهاتف الذكي بالكمبيوتر لشحنه، يكون من السهل على صاحب الكمبيوتر الوصول إلى المحتويات والملفات الداخلية الموجودة بالهاتف الذكي، وهو الأمر الذي يعتبر خطيرا للغاية خاصة عند استخدام كمبيوتر أحد الأصدقاء لشحن الهاتف، بل إنه توجد أيضاً برامج تختصّ بسرقة كلّ ما هو موجود على الهواتف الذكية بشكل خفي بمجرد توصيل الهاتف به.

– تلف البيانات: أحيانا يؤدي توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر من خلال منافذ USB إلى نقل بعض ملفات الفيروسات والتي بالتالي، قد تصيب الهاتف الذكي للمستخدم أو قد تكون بمثابة برمجيات خبيثة تساعد على اختراق هاتفه الذكي وتسريب بياناته.

شام تايمز

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