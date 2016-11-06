خوانفران : يجب إسقاط ريال مدريد بعد انتكاسة سوسييداد

أكد الدولي الإسباني خوانفران، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه لا توجد أي أعذار بعد الخسارة، أمام ريال سوسييداد، اليوم السبت.

وسقط أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، أمام مضيفه ريال سوسييداد على ملعب أنويتا، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لليجا، في مباراة تسيدها أصحاب الأرض، منذ البداية وحتى النهاية.

وقال خوانفران، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كنا نعرف إمكانيات ريال سوسييداد. كانت مباراة كبيرة، ويجب علينا أن نهنئهم. علينا الآن التفكير في المباراة المقبلة”.

وعندما سئل عن توجيه اللوم، إلى الإرهاق، قال: “لا يوجد أي أعذار، كانوا الأفضل في أغلب فترات المباراة”.

واختتم: “سيكون لدينا المزيد من الوقت للتحضير لمباراة ريال مدريد. هم المتصدرون الآن، وعلينا أن نضمن الفوز في ملعبنا عليهم”.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، جاره اللدود ريال مدريد، في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، في فسينتي كالديرون، بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

كووورة

شام تايمز

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