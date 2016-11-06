قبيل الانتخابات بيومين .. إبسوس: كلينتون تتفوق على ترامب بـ 5 نقاط .. ترامب: سياسة كلينتون في سوريا ممكن ان تقود الى نزاع مع روسيا وحرب عالمية ثالثة

قال استطلاع للرأي، أجرته شركة “إبسوس” الشهيرة أمس الجمعة، إن مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تفوقت بفارق 5 نقاط على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

ويأتي ذلك قبيل بدء الانتخابات الأمريكية بيومين، حيث من المزمع بدءها في الثامن من تشرين الثاني الجاري.

ومع هذا الاستطلاع تؤكد إبسوس أن كلينتون تحتفظ بتفوقها على مستوى البلاد فيما يحتدم السباق الرئاسي بينها وبين ترامب، في عدد من الولايات المتأرجحة.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري بين يومي 30 أكتوبر تشرين الأول والثالث من تشرين الثاني ونشر أمس الجمعة أن 44 بالمئة من الناخبين المحتملين في الانتخابات التي تجرى يوم الثلاثاء يدعمون كلينتون فيما يؤيد 39 بالمئة ترامب.

وتفاوت الفارق لصالح كلينتون بين أربع وسبع نقاط مئوية بشكل يومي الأسبوع الماضي في استطلاع رويترز/إبسوس للرأي كما أشارت استطلاعات رأي أخرى إلى اشتداد المنافسة. ويقدر موقع (ريل كلير بوليتيكس) الإلكتروني الذي يجمع معظم استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة أن تفوق كلينتون تقلص من خمس نقاط في نهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من نقطتين أمس الجمعة.

وتعتبر “إبسوس” من أشهر شركات استطلاع الرأي والبحوث، وهي شركة تأسست في العام 1975، في فرنسا، ولها باع طويل في مجال استطلاعات الرأي، وكانت أشارت أن الرئيس أوباما تفوق بفارق 3 إلى 7 نقاط في انتخابات عام 2012 على منافسه ميت رومني.

ترامب: سياسة كلينتون في سوريا ممكن ان تقود الى نزاع مع روسيا وحرب عالمية ثالثة

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب, ان سياسة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في سوريا يمكن أن تقود الى نزاع مع روسيا وحرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب, في كلمة ألقاها أمام مناصريه في ولاية نيوهامشير وبثتها قناة التلفزيونية, منتقدا بشدة السياسة التي مارستها كلينتون في المنطقة أثناء توليها وزارة الخارجية الأمريكية, “لقد جاءت كلينتون بالقذارة والكارثة إلى العراق وسوريا، ما أدى إلى قدوم “الدولة الإسلامية” إلى هناك, أما الآن فهي تريد بدء حرب حقيقية في سوريا ونزاع مع روسيا التي تملك الأسلحة النووية”.

وتابع ترامب قائلا إن “ذلك يمكن أن يقود فعلا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة”، مضيفا “أعتقد أنها شخصية غير مستقرة جدا”.

وكانت كلينتون اعتبرت, خلال المناظرة الثانية التي جمعتها بترامب, أن “تواجد القوات الروسية في سوريا لا يهدف إلى محاربة تنظيم “داعش”، بل إلى دعم الرئيس بشار الأسد حصرا”، متهمة موسكو بـ “التصعيد من حدة التوتر في هذه البلاد”. داعية الى اجراء تحقيق بـ “جرائم حرب” ترتكبها موسكو في سوريا.

بينما أكد ترامب ضرورة أن توحد واشنطن وموسكو جهودهما في مكافحة تنظيم “داعش”, معربا عن آمله في إقامة علاقات طيبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيق هذا الهدف.

ووجه المرشح الجمهوري ترامب, في وقت سابق, انتقادات شديدة إلى منافسته كلينتون، قائلا إنها تتحدث عن “المعارضين” في سوريا دون معرفتهم، وقال ” هي (كلينتون) تشيد بالمعارضين، ولكنها لا تعرف من هم هؤلاء المعارضين.. ففي كل مرة ندعم فيها المعارضين، سواء كان ذلك في العراق أو غيره، فإننا نسلح هؤلاء الناس.. وفي نهاية المطاف يصبحون أسوأ الناس”.

يشار الى أن الولايات المتحدة ستشهد الانتخابات الرئاسية في 8 من الشهر الجاري.

شام تايمز

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