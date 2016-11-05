سانا : ضحايا بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة

أشار مصدر في قيادة شرطة حماة إلى “استشهاد شخص وإصابة 18 شخصا آخرين نتيجة سقوط عدد من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية شمال محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية”.

وأفاد المصدر بأن “المجموعات الإرهابية استهدفت بالقذائف الصاروخية منازل الأهالي في مدينة محردة ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح بينهم طفل تم إسعافهم إلى مشفى الحياة لتلقي العلاج اللازم” .

ولفت المصدر إلى أن “الاعتداءات الإرهابية أدت إلى إلحاق أضرار مادية في ممتلكات الأهالي العامة والخاصة” .

واستهدف إرهابيو “جيش الفتح” في الثاني من الشهر الجاري بنيران رشاشات ثقيلة مشفى الحياة في مدينة محردة بريف حماة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes