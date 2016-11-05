غوارديولا يوضح حقيقة مشادة أرتيتا مع ميسي

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي وقوع أي حادث بين لاعبيه وليونيل ميسي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز السيتزينز بنتيجة 3-1

وذكرت بعض التقارير الصحفية عقب المباراة أن نقاشًا حادًا قد حدث بين ميسي وأحد أعضاء فريق مانشستر سيتي في النفق المؤدي لغرف الملابس، مرجحة أن يكون النقاش كان مع ميكيل أرتيتا.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي اليوم: “أرتيتا معجب جدًا ببرشلونة، وميسي واحد من أفضل الناس الذين قابلتهم في حياتي.

وكان مانشستر سيتي قد نفى من جانبه أمس أن يكون مساعد المدرب الإسباني مايكل أرتيتا قد افتعل أي مشادة كلامية مع ليونيل ميسي.

وأضاف جوارديولا: “لم يكن هناك أي مشكلة، في البداية قيل إنه فرناندينيو والآن يقال إنه أرتيتا، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق”.

وعن مشكلة يايا توريه قال: “لقد تحدثت مع توريه وأعلم أنه لاعب مهم في مانشستر سيتي، ولن أدلي بالمزيد من التعليقات حول هذه المسألة”.

وعن مواجهة حارسه السابق فيكتور فالديز حارس ميدلسبره الحالي قال :”إنه أحد أفضل الحراس الذي رأيتهم في حياتي، إنه لا يستحق أن يصاب إصابة خطيرة مثل التي حدثت له، أتذكر أنه كان شخصًا حاسمًا في كثير من اللقطات ولم نكن لنحقق شيئا بدونه”.

وعن خصمه ميدلسبره قال: “لقد حصلوا على نقطة من أرسنال في ملعب الإمارات الفوز عليهم سوف يكون صعبًا، نحن نحترم هذا الفريق كثيرًا”.

وحول فوز فريقه على برشلونة قال: “الفوز على أفضل فريق في العالم أمر معقد، علينا أن نرى ما حدث في الشوط الأول ونحاول أن نتعلم”.

كووورة

شام تايمز

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