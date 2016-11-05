سوري نقش اسمه في (غينيس) يصنع أكبر مصحف في العالم

من بلدته “نصيب” في ريف درعا بدأ حلمه بالوصول إلى العالمية، وبهدف تعريف العالم بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، بدأ بيديه المبدعتين مشروعاً فاق التوقعات، وشرع بكتابة القرآن الكريم حفراً على الخشب، هادفاً لتكون نسخته من المصحف هي الأكبر في العالم، لكنه وبعد كتابة سورة البقرة (49 صفحة)، وكملايين السوريين، أُجبر على مغادرة البلاد، تاركاً مشروعاً سهر سنواتٍ في العمل عليه.

لم يحمل معه من مشروعه إلى الأردن سوى الفكرة فقط، وكون الفنان السوري “رياض الراضي” لاجئٌ في الأردن، فاراَ بنفسه وولده مما يجري في سوريا، وتاركاً ما جناه في سنوات عمره الاثنين والأربعين، لم يوقفه عن مشاريعه وأحلامه، وعلى العكس باتت طموحاته أكبر وبات يحطّم الرقم تلو الرقم وعينه على مشروعه الأهم الذي لم ولن يبخل عليه بجهدٍ ولا بمالٍ لإنجازه كما يقول لـ “كلنا شركاء”.

الفنان “الراضي”، حوّل ورشة النجارة التي يعمل فيها بمدينة إربد الأردنية إلى ساحةٍ للإبداع، تخرج منها أعماله الفريدة لتجد لها مكاناً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، ليعترف العالم به كواحدٍ من كبار المبدعين.

أكبر زجاجة عطر في العالم

قبل نحو عام، خرجت من ورشته الصغيرة في إربد تحفةٌ فنيةٌ نافست كبرى الدول، وأدخلت الإمارات في موسوعة “غينيس” كمصنّعٍ لأكبر زجاجة عطر في العالم، بسعة 500 لتر، ليكسر الرقم السابق المسجّل باسم روسيا البيضاء، بسعة 150 لتراً فقط.

يقول الفنان السوري في اتصاله مع “كلنا شركاء” إن الشركة الإماراتية التي خططت للمشروع سافرت إلى الصين وألمانيا وفرنسا وغيرها، لمحاولة تصنيع علبة العطر إلا أن محاولاتهم لم تنجح لما فيها من تحدٍ للشروط التي تفرضها موسوعة “غينيس”.

فمن شروط الموسوعة أن يكون مجسم علبة العطر الكبير بتصميم مشابه تماماً للعلبة المصغرة وبأدقّ التفاصيل، ويشترط أن يكون التصميم متداولاً في السوق، وكانت العقبة الرئيسة في تصميم بخاخ يطابق تماماً المتداول في العلبة الأصلية.

في المقابل، “استطعت يدوياً تصنيع بخاخٍ مشابه تماماً للبخاخات الموجودة على علب العطر العادية، وصنعت البخاخ في الأردن”، بحسب الراضي.

شام تايمز

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