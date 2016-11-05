لاعبو برشلونة يعلمون اللاجئين كرة القدم

تسافر مجموعة مكونة من لاعبي وأساطير نادي برشلونة الإسباني إلى بلدة يوانينا اليونانية في 18 من الشهر الجاري، لتقديم ورش حول كرة القدم لصالح 150 لاجئا بين أطفال وبالغين يقيمون بأحد المعسكرات الموجودة بالمنطقة، وفقا لما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم، الجمعة، في بيان.

ولم تكشف المنظمة الأممية عن أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في هذه الورش.

يشار إلى أن هذه المبادرة، التي تنظمها جمعية لاعبي برشلونة ونادي باس يوانينا المحلي والمفوضية، ستختتم بمباراة بين لاعبين مخضرمين من كلا الفريقين.

وجاء في بيان صادر عن جمعية النادي الكتالوني أنها “ترغب في زيادة وعي المجتمع الدولي بخصوص الوضع الصعب الذي يمر به اللاجئون في اليونان ودعم حملة جمع أموال لأغراض إنسانية”.

كووورة

شام تايمز

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