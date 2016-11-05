10 طرق تخلصك من رائحة القدمين الكريهة

الكثيرون يعانون من رائحة القدمين الكريهة، مما يسبب لهم الحرج في كثير من المواقف، خاصة بالعمل أو في حياتهم الشخصية. فكثير من الأشخاص يعانون من تعرق القدمين، حيث يختلط ذلك العرق بالبكتيريا مما يتسبب في الرائحة الكريهة.

كما أن ارتداء الجوارب الضيقة والأحذية لمدة طويلة، مما يمنع القدمين من التهوية الجيدة، يؤدي في الغالب إلى تفاقم المشكلة ، و هناك أيضاً بعض الدلالات على أن الضغط العصبي وبعض أنواع العقاقير يمكن أن تتسبب بالرائحة الكريحة للقدمين.

وبحسب تقرير نقلته قناة العربية عن شبكة “بولد سكاي” ، فهناك 10 طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من تلك الرائحة الكريهة للقدمين، بسهولة وبدون أي مضاعفات جانبية :

1- بودرة التلك

يمكن استخدام أي نوع من أنواع بودرة التلك أو بودرة الأطفال، فذلك يساعد في التخلص من الرائحة الكريهة والحفاظ على الرائحة الطيبة للقدمين لمدة طويلة.

2- صودا الخبز (بيكينغ صودا Baking Soda)

يمكن استخدام مسحوق صودا الخبز في دعك القدمين، فهذه العملية تمنع البكتيريا من التسبب بالرائحة الكريهة للقدمين. كما يمكن وضع بعض من المسحوق داخل الحذاء والجوارب، فذلك سيمنع انبعاث أي رائحة من القدمين.

3- زيت اللافندر

يمكن إضافة القليل من زيت اللافندر لإناء به مياه نقية ثم نغمر القدمين في الماء لفترة من الوقت. يمكن أيضاً استخدام زيت اللافندر في مسح القدمين جيداً، حيث إن الزيت يقتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة، ويكسب القدمين رائحة عطرة.

4- الشاي الأخضر

يمكن إضافة أكياس الشاي الأخضر لإناء من الماء النقي الدافئ، ونغمر القدمين بالماء لفترة من الوقت، فالشاي الأخضر سيتكفل بالتعامل مع البكتيريا وإكساب القدمين الرائحة الطيبة.

5- ملح الطعام

يمكن وضع القدمين في إناء به ماء نقي وكمية من ملح الطعام، ثم نخرج القدمين من الماء ونتركها في الهواء لتجف طبيعياً، فهذا يقضي على الرائحة الكريهة تماماً.

6- التفاح

التفاح غني بالزنك، وهو مفيد جداً في القضاء على الرائحة الكريهة للقدمين. فيمكن فرم ثمرة تفاح جيداً، ثم ندهن المزيج اللين على القدمين لبعض الوقت قبل أن نشطف القدمين بالماء.

7- القرنفل

يمكن وضع بعض حبات القرنفل في الحذاء أو الجوارب.. فذلك سيكسب القدمين رائحة طيبة لمدة طويلة.

8- الشوفان

يمكن استخدام الشوفان بغرض منع انبعاث رائحة كريهة من القدمين، وذلك عن طريق وضع القليل من مسحوق الشوفان في إناء به ماء دافئ، ثم نضع القدمين في الماء مع دعك القدمين جيداً، ثم نغسل القدمين بالماء النقي ونجففها.

9- غسول الفم

نعم.. غسول الفم.. فكما يقضي على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة بالفم، يمكن لغسول الفم أن يمنع الرائحة الكريهة للقدمين أيضاً. فيمكن استخدام القليل من غسول الفم في غسل القدمين، فذلك يساعد في قتل البكتيريا والحصول على رائحة طيبة للقدمين.

10- الزيوت النباتية

يمكن وضع القليل من أي نوع من الزيوت النباتية في راحة اليد، واستخدامها في تدليك القدمين جيداً قبل ارتداء الجوارب، فذلك يعطي نتائج جيدة لمقاومة الرائحة الكريهة للقدمين.

شام تايمز

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