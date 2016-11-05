يايا توريه ينفذ شرط غوارديولا للعودة للسيتي ووكيله يوضح موقفه

قدم الإيفواري يايا توريه، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اعتذارًا إلى إدارة ناديه عما بدر تجاه وكيله من تصريحات عدائية للنادي وبيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز.

وقال توريه، في بيان رسمي له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أود أن أعتذر بالنيابة عن نفسي وعن الذين يمثلوني إلى النادي”.

وأضاف نجم برشلونة السابق: “التصريحات التي صدرت لا تمثل وجهة نظري تجاه النادي، ليس لدي أي شيء لكني احترم مانشستر سيتي وأتمنى فقط الأفضل للنادي”.

وأردف: “أنا فخور جدًا، بأني لعبت دورًا في تاريخ النادي، وأريد أن أساعد السيتي على أن ينجح أكثر من ذلك، أنا أعيش للعب الكرة وإمتاع الجماهير”.

وأتم: “أود أن أشكر جميع المشجعين لرسائلهم خلال هذه الفترة الصعبة، هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي”.ِ

واشترط جوارديولا، اعتذار يايا توريه عن تصريحات وكيله من أجل عودته إلى تدريبات الفريق الأول.

وكيل يايا توريه يوضح موقفه من الاعتذار لجوارديولا

أكد ديميتري سيلوك وكيل أعمال الإيفواري يايا توريه لاعب مانشستر سيتي، أنه لن يعتذر للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي، على خلفية تصريحاته التي تسببت في أزمة بين اللاعب ومدربه.

واشترط جوارديولا اعتذار توريه عن تصريحات وكيله، لكي يعود مجددا لصفوف السيتزينز للمشاركة، وهو ما فعله توريه صباح اليوم الجمعة.

وقال سيلوك، خلال تصريحاته لصحيفة ” talkSPORT”: “نحن نريد السلام ولكني لم أعتذر، أعتذر عن ماذا؟”.

وتابع: “ربما توريه اعتذر، ولكني لا أعلم لماذا، أعتقد أن يايا لا يقصد ذلك، هو يريد السلام بينه وبين جوارديولا”.

وأضاف: “الكثير من المشجعين يريدون أن يروا يايا على أرض الملعب، وهو يريد أن يساعد الفريق من أجل تحقيق نتائج جيدة”.

واختتم: “لاعب مثل يايا واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويحصل على راتب عالٍ، ببساطة لا يمكن أن يظل بعيدًا عن الفريق، يجب أن يشارك”.

كووورة

شام تايمز

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