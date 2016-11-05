بالفيديو .. عجوز تشيلي ” يعرقل ” لصاً و يتلقى توبيخاً من زوجته !

هذا ما حدث في سانتياغو عاصمة تشيلي، رجل عجوز في الرابعة والثمانين من العمر كان برفقة زوجته أمام أحد المراكز التجارية، عندما شاهد ما يبدو أنه لص شاب يجري هاربا بأقصى سرعة.

وفي مقطع الفيديو، الذي تداولته وسائل الإعلام، وبتصرف غريزي، يتقدم الرجل، راؤول مونيز، خطوتين للأمام بلا أدنى خوف، ويعرقل اللص، الذي كان يفر هارباً بعد سرقة متجر مجوهرات مطاردا بصرخات الموظف.

ووفقاً لما اوردت صحيفة إيلاف ، اللص عالج الرجل العجوز الشجاع بضربة قوية على صدره، قبل أن يقع الاثنان معا على الأرض في لحظة درامية، ينهض بعدها الأول – حسب تقارير الأخبار – ويحاول مواصلة هروبه الكبير، قبل أن يعترضه شخص آخر ويوقعه مجددا إلى حين وصول الشرطة.

أطرف ما قاله مونيز بعد أن نجا من شدة الاصطدام، ونقل إلى مستشفى قريب للاطمئنان عليه، إن زوجته كانت غاضبة للغاية من تدخله، وامتنعت عن الحديث معه لبضع ساعات.

وبالفعل، شوهدت المرأة وهي توبخ زوجها المطروح أرضا دون لحظة انتظار لاسترداد أنفاسه.

شام تايمز

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