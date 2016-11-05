هل هذا أضخم ” عنكبوت ” في العالم ؟

لقيت صورة لما يعتقد بأنه أضخم عنكبوت في العالم من فصيلة العناكب الصيادة، رواجاً كبيراً بعد نشرها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة التي أوردتها صحيفة ميرور البريطانية عنكبوتاً عملاقاً بثمانية أرجل وهو يزحف على مكنسة كهربائية في حديقة أحد المنازل الأسترالية حيث تم إخراجه من المنزل ونفله إلى مزرعة خاصة بتربية الحيوانات.

وقال أحد العاملين في المزرعة متحدثاً عن العنكبوت العملاق “قمت بنقل هذا العنكبوت إلى المزرعة وأطلقت عليه اسم تشارلوت ، يتميز هذا العنكبوت بحجمه الكبير بشكل ملفت للنظر، ولكنه ليس بالخطورة التي يظنها الكثيرون”.

وأضاف “على الرغم من حجم العنكبوت تشارلوت الكبير فإنه ليس من النوع الذي يشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان فلدغته غير قاتلة”.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تكثر العناكب الصيّادة في أستراليا، حيث يوجد حوالي مائة نوع منها. وهذه العناكب ذات أجسام مسطحة، كما أن ساقيها الأماميتين أطول من الخلفيتين ، وتوجد هذه العناكب عادة في جذوع الأشجار، وتدخل عادة إلى البيوت حيث تتغذى بالحشرات.

وتجري هذه العناكب بسرعة عندما تتعرض لأي خطر، وتختفي على الفور خلف الخزانات والصور أو الستائر. ولكن هذه العناكب ليست عدوانية. فعلى الرغم من الحجم الكبير لبعض أنواعها فإنها لا تؤذي إلا إذا عوملت بقسوة كما أنّ لسعتها ليست خطيرة. وتقوم إناث هذه العناكب بإعداد غلاف دائري للبيض تحمله وتحميه إلى أن يتم فقس الصغار.

شام تايمز

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