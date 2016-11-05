شاب سوري يفر من بلده ليصبح ميكانيكياً بإحدى وكالات السيارات بألمانيا

انتهت رحلة لاجئ سوري فر خوفاً إلى العمل كميكانيكي في إحدى وكالات السيارة ببلدة جيرده في ولاية سكسونيا السفلى، بألمانيا.

بعد أن قرر “يزن أبو عيشة” سلك طريق اللجوء مع شقيقه باتجاه السويد حيث عمه، تم إجباره على “البصم” في هنغاريا، ليغير وجهته من السويد إلى ألمانيا التي كانت تقبل كسر البصمة.

وصل يزن مع شقيقه إلى ألمانيا في أيلول عام 2015، ونقلت صحيفة أوسنابروك الألمانية عنه، بأنه كان مع أخيه من المحظوظين الذين تمت معالجة طلب لجوئهما بسرعة، وأنهيا دورة اللغة (3 أشهر) بنجاح.

وتقول الصحيفة إن يزن يتكلم الألمانية بشكل ممتاز، بودأ تدريبه المهني في إحدى وكالات تصليح السيارات، في آب الماضي.

والتحق يزن بالتدريب المهني عن طريق الصدفة، حيث أن صاحب وكالة السيارات “فرانس جوزيف فيرمان” تعرف عليه عن طريق مالك المنزل الذي يستأجره، وهو مدرس لغة ألمانية متقاعد، قدم الكثير من المساعدة ليزن.

ويقول الشاب السوري إنه متحمس للفرصة التي سنحت له ولشقيقه، ويؤكد أنه مرتاح جداً ومتأقلم مع زملائه، ولا ينقصه سوى عائلته.

شام تايمز

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