حادثتين منفصلتين .. ألمانيا : محاكمة عشريني و أربعيني مارسا الجنس مع طفلتين !

حكمت محكمة ألمانية، في مدينة ماينينغن بولاية تورينغن، على شاب بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر، بعد ممارسته الجنس مع طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً.

وفي حادثة مشابهة، بحسب ما أوردت إذاعة وسط ألمانيا (MDR) أن أربعينياً ألمانياً يمثل أمام محكمة مولهاوسن بتهمة إقامة علاقة جنسية (10 مرات)، مع طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، تعرف عليها عن طريق الإنترنت.

واكتشفت ابنة الرجل ما يفعله والدها مع الطفلة فقامت بإبلاغ الشرطة عنه.

شام تايمز

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