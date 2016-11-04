سيدة سورية تضع مولودها في حافلة وسط اسطنبول !

سجلت كاميرا المراقبة في إحدى الحافلات التركية، لحظات صعبة عاشتها امرأة سورية، عندما فاجأتها آلام الولادة وهي على متن الحافلة التي كانت تسير في أحد أحياء مدينة أسطنبول.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ركاب الحافلة فوجئوا بالسيدة السورية وهي تصرخ من شدة الألم، وهو ما دفع سائق الحافلة إلى التوقف لإنقاذ حياة السيدة.

وتابعت أن السائق طلب من جميع الركاب مغادرة الحافلة والإبقاء على 3 سيدات تطوعن للبقاء معهن، حتى يتم نقلها للمستشفى.

وأضافت أن المرأة وضعت طفلها قبل الوصول للمستشفى بمساعدة السيدات الثلاث، وتم تكريم السائق على شهامته وتعامله السريع مع الموقف الذي أنقذ حياة الأم وطفلها.

شام تايمز

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