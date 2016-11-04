لاجئة سورية تذبح أطفالها و هم نيام في ألمانيا ! ( فيديو )

ألقت الشرطة الألمانية، أول أمس الأربعاء، القبض على لاجئة سورية قتلت طفليها وهما نائمان، في مدينة لونن الواقعة بولاية شمال الراين – فيستفالن، غربي البلاد.

وسائل إعلام ألمانية قالت، إن اللاجئة السورية (28 عاماً)، قتلت طفليها البالغين من العمر عامان وأربعة أعوام “طعناً”، فيما لم يصب طفلها الثالث (3 أشهر) بأذى.

وقالت الشرطة إنه تم نقل اللاجئة إلى المشفى لأنها جرحت نفسها بسكين.

وكان مواطنون في الجوار سمعوا أصوات شجار وفوضى في منزل العائلة السورية، ما استدعاهم إلى طلب الشرطة التي سرعان ما وصلت واكتشفت ما حصل.

وأظهرت التحقيقات أن الأطفال تم طعنهم بسكين مطبخ، فيما لم تكتشف الشرطة بعد ما دفع المرأة لفعل ذلك، مع ترجيحات بأن تكون قد أصابتها حالة اكتئاب بعد الولادة، إضافة إلى وضعها النفسي بسبب قدومها من منطقة حرب (إدلب).

وكان الزوج (والد الأطفال) نائماً عند وقوع الحادثة، في غرفة أخرى، ولم تعتبره الشرطة مشتبهاً به، في الوقت الذي اعترفت الزوجة بجريمتها.

شام تايمز

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