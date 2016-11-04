لاعب ” كريكت ” بريطاني يستمر باللعب رغم فقدانه ساقه الاصطناعية ( فيديو )

أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لاعب كريكت بريطاني وهو يتابع اللعب بساق واحدة بعدما انفصلت ساقه الاصطناعية عن جسده أثناء خوضه لمباراة في الأسبوع الماضي.

وتحلى لاعب الكريكت المعاق ليام توماس بالإصرار والشجاعة عندما تابع اللعب بساق واحدة بعدما فقد ساقه الاصطناعية أثناء مباراة في بطولة دبي الدولية للكريكت.

فبعد أن نجح في إيقاف الكرة من عبور الخط، سقطت ساق توماس الاصطناعية، ولكن ذلك لم يثنيه عن مواصلة اللعب حيث استطاع أن يلتقط الكرة ويرميها ثانية قبل أن يعود لتركيب ساقه ثانية.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، على الرغم من الجهد الخرافي الذي بذله لاعب الكريكت ولكن المنتخب الإنكليزي خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الباكستاني.

وبعد انتهاء المباراة أثنى كابتن الفريق الإنكليزي على الإرادة الصلبة والشجاعة التي تحلى بها توماس وفق ما ورد في صحيفة الديلي ميرور البريطانية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes